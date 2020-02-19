Collezione'nin açılış ve kapanış saatleri tüketiciler tarafından araştırılıyor.
COLLEZIONE ÇALIŞMA SAATLERİ
AVM içerisinde ve AVM dışarısında olmak üzere hizmet veren Collezione mağazalarında mesai sabah saat 10.00'da başlıyor. Öğle molasının verilmediği Collezione'de mağazalar akşam saat 22.00'da kapanıyor.
Collezione, hafta sonu, resmi tatil günleri ve dini bayram günlerinde de müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.
COLLEZIONE ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Collezione Genel Müdürlüğü, Demirkapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 48 Mahmutbey İstanbul adresinde bulunuyor. Collezione Genel Müdürlüğüne 0212 447 12 12 hatlı telefon numarasını arayarak erişebilirsiniz.
Collezione müşteri hizmetlerine hafta içi her gün saat 07.00 akşam 17.30 saatleri arasında 0850 222 12 59 numaralı telefondan ve crm@collezione.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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