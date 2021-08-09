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Çolpan İlhan kabri başında anıldı

Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ı vefatının 6'ncı yılında kabri başında andı. Alışık, duygularını şöyle dile getirdi; "Öyle öptü, öyle kokladı, öyle sevdi ki bizi, onun sevgisini görünce sevgimizden utandık... Çok özlüyoruz onu"...

Çolpan İlhan kabri başında anıldı
Kabri başında anıldı
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HABERTURK.COM

Çolpan İlhan, vefatının 6'ncı yılında kabri başında anıldı. Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anma da, duygusal anlar yaşandı.

Kerem Alışık, "Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştır. Al ışıklı, ak alınlı, pak yüzlü, bir örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan, tek başına ama bir yıldızlar grubu kadar kalabalık, öyle zarif öyle asil, ana bağrı kadar sıcak ve temizdir. O evimizin, barkımızın mukaddes yüzlü kahramanı, onu çok özledik. Bugün doğum gününde dualarla, şükranla, minnetle andık" diye duygularını dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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