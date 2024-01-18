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        Haberler Ekonomi Para Çömez’den Şimşek’e Merkez Bankası sorusu - Para Haberleri

        Çömez’den Şimşek’e Merkez Bankası sorusu

        İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir Merkez Bankası çalışanını işten çıkardığı ve Erol Erkan'a bankada bir oda tahsis edildiği iddialarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:49
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        Çömez'den Şimşek'e Merkez Bankası sorusu
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        İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan ile ilgili iddiaları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sordu.

        Çömez, Bakan Şimşek’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde CİMER’e yapılan şikayet ile ilgili haberi anımsatarak şu soruları yöneltti:

        "T.C. Merkez Bankası Başkanı Sayım Hafize Erkan'ın babası Sayın Erol Erkan'a ve annesi Sayın Gamze Erkan'a özel protokol uygulandığı bilgisi doğru mudur?

        Sayın Erol Erkan'a T.C. Merkez Bankası'nda bir makam odası tahsis edildiği bilgisi doğru mudur?

        Sayın Erol Erkan'ın T.C. Merkez Bankası'nın bulunduğu binaya devletin makam araçlarıyla gelip gittiği bilgisi doğru mudur?

        Tüm bunlar doğru ise böyle bir uygulamanın T.C. Merkez Bankası'nın itibarına ve güvenilirliğine zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Merkez Bankası'nın bu anlayışla yönetilmesinin mümkün olacağını düşünüyor musunuz?"

        NE OLMUŞTU?

        Sözcü Gazetesi'nin haberine göre bir Merkez Bankası çalışanı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın talimatıyla işten çıkarıldığı, ayrıca Erol Erkan’a bir oda verildiği iddialarıyla CİMER’e şikayette bulunmuştu.

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