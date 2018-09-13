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Comolli'den yabancı sınırı açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni transferler Jailson, Harun Tekin ve Yassine Benzia için yapılan imza töreninde açıklamalarda bulundu. Comolli, yabancı sınırı tartışmalarıyla ilgili, "Böyle bir değişiklik olacaksa çok erken tarihte haber verilmeli. Benim tecrübemin bana söylediği bir şey var; yabancı sınırındaki değişiklikler Milli Takım ve Türk futbolu adına bir günde her şeyi değiştirecek şeyler değil. Futbol akademinize, altyapınıza önem vermeli ve daha iyi tesisler yapmalısınız" dedi

13 Eylül 2018 Perşembe, 11:55:46 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jailson, Harun Tekin ve Yassine Benzia için imza töreni düzenlendi. Sportif Direktör Damien Comolli, törende açıklamalarda bulundu.

Kadroya dahil edilen 3 futbolcunun da oyun karakterlerine uygun olduğunu ifade eden Comolli, "3 yeni transferimizin imza törenindeyiz. Harun'u Bursaspor'dan, Jailson'u Gremio'dan kadromuza kattık. Yassine de Lille'den geldi. Sezon sonunda satın alma opsiyonu da mevcut Benzia'nın. Onların aramıza katılmasından dolayı çok büyük mutluluk yaşıyorum. Bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Başkanımız ve Phillip ile ortaya çıkardığımız oyuncu profillerine uyuyorlar. Aynı zamanda saha içi pozisyonlarımıza da uygun topçular. Kaleciyi uzun zamandır arıyorduk ancak finansal kaynak gerekiyordu. Souza'nın ayrılmasından sonra birini transfer etmemiz lazımdı. Aynı zamanda Giuliano'nun ayrılmasından sonra oyuncu almamız gerekiyordu ve Benzia'yı aldık. 3'ü de hırslı ve yetenekli oyuncular. Bizim burada oynamak istediğimiz futbol tarzına en iyi şekilde adapte olacak oyuncular" dedi.

"OZAN VE KAMENİ'NİN DURUMLARI FUTBOLLA ALAKALI KARARLAR"

Kadro dışında kalan Ozan Tufan ve Carlos Kameni'nin durumlarının futbol ile ilgili kararlar olduğunu söyleyen Comolli, "Dirar kadro dışında değil, listenin içerisinde. Phillip Cocu'nun ilk seçimi olmayabilir ama hala uygun durumda ve o listenin içinde. Ozan ve Kameni'nin durumları futbolla alakalı kararlar. 28 kişilik bir liste veriyoruz. Çok zor kararlar bunlar. Onlar için de aynı durum geçerli. Bizi de çok zor durumda bırakan kararlardı. Net bir şekilde futbolla ilgili kararlardı. Yabancı sınırı hakkında bilgim yok. Bir şeyler duyuyoruz. Böyle bir değişim söz konusu olacaksa bize bildirilmesi gerekiyor. Kulübe geçenlerde bir yazı geldi. U21 liginin olmayacağı hakkında. Ama bu yazı gelmeden önce herhangi bir diyalog, konuşma olmadı aramızda" ifadelerini kullandı.

"ALT TAKIMDAKİ GENÇLERE BİR ŞEY YAPMAZSANIZ BİR FAYDA GÖREMEZSİNİZ"

Sadece A takımlar bazında kural değişikliği yapmanın bir fayda sağlamayacağını ifade eden Comolli, "Benim tecrübemin bana söylediği bir şey var. Yabancı sayısındaki değişiklik Türk Milli Takımı ve Türk futbolu seviyesinde bir günde değişimi sağlayacak şeyler değil. Daha iyi altyapı sistemlerine sahip olmalısınız, daha iyi hocalarınız olmalı. Önümüzdeki yıllarda gelişimi görebilmek için daha iyi tesisler yapmalısınız. Türk futbolunda A takım seviyesinde kuralları değiştirip alt takımdaki gençlere bir şey yapmazsanız bir fayda göremezsiniz. Oralara yatırım yapılmalı. Fenerbahçe'de bizim yaptığımızda tam olarak bu" şeklinde konuştu.

"TAKIMDAN AYRILANLAR OLUNCA YERLERİNİ DOLDURDUK"

Takıma dahil olan Harun, Jailson, Benzia ve Tolga Ciğerci ile ilgili de konuşan Comolli, "Benzia'nın uzun dönemde yakın takipte oyuncu olduğunu söyleyemem. Bizim ulaşabileceğimiz noktanın uzağındaydı. Lille'den telefon geldi ve hangi oyuncuyu istersiniz dediler ve Benzia dedim. Maddi olarak durumunu karşılayamayız diye de ekledim. Kiralık olarak bir şeyler yapabileceğimizi söyledim. Bizim için inanılmaz bir fırsattı ve bir anda gerçeğe döküldü. Son gün önümüze çıkan harika bir fırsattı. Finansal olarak ulaşamayacağımız noktadaydı ve o yüzden son güne kaldı. Harun ile imza attığımızda sezon boyu aldığımız notlara baktık. Gözlemlediğimiz kalecilerden biriydi. Bu kasım ve aralık aylarına dayanıyor. Her zaman hedefimizdeydi. Sadece nasıl bu noktaya gelebiliriz diye düşünüyorduk. Ama dediğim gibi burada kritik soru bu transferi nasıl yapabiliriz idi. Finansal kaynaklar elimize geçtiğinde hiç de şüphe olmadı. Jailson ile ilgili çok farklı hislerimiz söz konusu. Defansif orta saha pozisyonunda yeterince oyuncumuz olduğunu düşünüyorduk. Ozan Tufan, Oğuz, Josef ve Topal vardı. Transferin son günlerinde Josef'i satın almak için bir teklif ortaya çıkınca satışını gerçekleştirdik. Scout ekibimizle beraber nasıl bir tip oyuncu isteriz diye baktık. İyi bir şekilde bilgiler geldi ve genç bir oyuncu. Bu fırsatı nasıl gerçeğe çevirebiliriz diye düşündük. Brezilya'nın dev bir kulübünden geldi kendisi. Libertodores'i kazanmış bir oyuncu. Teknik kapasitesi tam aradığımız oyuncu profiline uyuyor. Büyük bir yatırım bizim için. Yaş ve yeteneğinden dolayı kıymetli bir oyuncu. Tolga'nın Almanya'da tedavisi sürüyor. Galatasaray dönemlerinde başladığı bir tedavi süreci vardı. Biz de bunu detaylı bir şekilde inceledik. Sağlık ekibiyle bu konuda rahatız. O tedavinin sonuç verebileceğini gördük. Her gün iletişimdeyiz ve 2 günde bir sağlık raporu geliyor. Sağlık ekibimizden biri de Almanya'ya gidecek ve iyileşme sürecinin takibinde olacak" diye konuştu.

"BU PROJENİN OLUMLU SONUÇLARINI GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Takıma genç oyuncuları transfer ettiklerini ve bunun sonuçlarını 3 yılda alabileceklerini söyleyen Comolli, "Ben hiçbir zaman transferleri kampa kadar bitireceğiz diye bir demeç vermedim. Hem başkan hem de ben elimizden geldiğince en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız demiştim. Bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlar var. İnanılmaz transfer teklifleri geldi ve oyuncumuz gitti. Biz olabildiğince erken bir şekilde transferleri yapma peşindeydik. Bazen olmadı ve beklememiz gerekti. Onlar bizim önceliğimizdi ve bekleme durumundaydık. Bizim için bir strateji var. Başkanımızla, başkan seçilmeden önce kendi aramızda konuşuyorduk. Bizim düşüncemiz oyuncuların gelişimlerini tamamlamak. Doğru gençlere yatırım yapıp onlarla dengeyi sağlamalıyız. Takımın içinde doğru bir denge oluşmaya başladı. Dışarıdan da önemli genç oyuncuları katmak istiyoruz. Hem Yassine hem Jailson genç ve tecrübeli oyuncular. Önümüzdeki 3 yılda bu projenin olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz" dedi.

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