Fenerbahçe, Antalya'da ligin 2. devresi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım kampta 2. kez basına açık antrenman yaptı. Habertürk Spor muhabiri Ahmet Selim Kul da antrenmanı yerinde takip etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Antalya kampına bugün geldi. Antrenmanı sahada izleyen Comolli'nin telefon görüşmesi yapmak için sahadan ayrılıdığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında transfer görüşmeleri yapan Comolli'nin telefonla da transfer çalışmaları yaptığı belirtildi.

Fransız futbol adamı daha önce yaptığı açıklamada, "Transferlerin yüzde 99'u artık telefonla yapılıyor. Benim Fenerbahçe kampında sürekli yer almam transfer görüşmesi yapmadığım anlamına gelmiyor" demişti.

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