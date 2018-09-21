Contemporary Istanbul ön izlemede 11 bin 500 davetli ağırladı
21.09.2018 - 10:43 | Güncelleme: DHA
Farklı coğrafyalardan çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul (CI), 19 Eylül tarihindeki ön izleme gününde 11 bin 500'ün üzerinde davetliyi ağırladı
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Contemporary Istanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül tarihine kadar ziyarete açık olacak fuarda, 54'ü yurtdışından olmak üzere 83 galeri, 400'ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseriyle yer alıyor.
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DHA'nın haberine göre açıklamada, 13. Contemporary Istanbul'un Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi´nde ön izleme günü ile kapılarını açtığına işaret edilerek, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuara yurtdışından katılan gazetecilerle öğle yemeğinde bir araya geldikten sonra, fuarı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'a, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli eşlik etti.
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Güreli, Contemporary Istanbul'un 13. yılında da dünyanın farklı coğrafyalarından çağdaş sanat seçkilerini İstanbul ve sanatseverlerle bir araya getirdiğini söyledi ve ekledi:
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"Contemporary Istanbul'un hedefi, başından beri, fuara katılan galeri sayısını artırmaktan ziyade, Seçici Kurul tarafından seçilen sanatçıların ve sanatın niteliğini yukarı çekmek oldu."
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"Bu anlayışımız, dünyadan da fuara koleksiyoncu ilgisinin artmasını sağlamaktadır."
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"Nitekim geçen yıllara kıyasla, İstanbul´u ve fuarı ziyaret eden koleksiyoncu sayısında önemli bir artış oldu."
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"Bu dünyadan İstanbul'a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir."
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"Yurtdışından gelen koleksiyoncuların yanı sıra Türkiyeli koleksiyoncuların ve ziyaretçilerin ilgisi, bize hedeflerimize yürürken doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."
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Özel davetliler ile yurtiçi ve yurtdışından gelen gazetecilerin ziyaretine açık olan ön izleme gününde Contemporary Istanbul, 11 bin 500'ün üzerinde davetli ağırladı.
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Marlborough Gallery tarafından Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi´nin girişinde sergilenen Ahmet Güneştekin'in, 'Ölümsüzlük Odası' adlı enstalasyonu da fuar ziyaretçilerinin yanı sıra kamuya açık alanda izleyicilerle buluştu.
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