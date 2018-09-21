Contemporary Istanbul ön izlemede 11 bin 500 davetli ağırladı

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DHA'nın haberine göre açıklamada, 13. Contemporary Istanbul'un Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi´nde ön izleme günü ile kapılarını açtığına işaret edilerek, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fuara yurtdışından katılan gazetecilerle öğle yemeğinde bir araya geldikten sonra, fuarı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'a, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli eşlik etti.