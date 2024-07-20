"Çöp torbası cebinde, doğa dostun elinde" seferberliği

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Çamlıhemşin bölgesini "Burası cennetin fragmanı. Ölmeden önce cenneti merak edenlerin yeri" olarak anlattı.

Bölgenin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için çalıştıklarını ifade eden Altun, "Gelen misafirlerimiz yolda ilerlerken, içtiği suyun, yediği çikolatanın çöpünü camdan dışarı attığı zaman bizim içimizi hançerliyor, acıtıyor. Bu doğa hepimizin, sadece bölgede yaşayan insanların değil Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ve yurt dışından gelen misafirlerimizin" dedi.

Altun, bölgeye çöp atılmaması için çalışma başlattıklarını kaydederek, "Atılan çöpleri yiyen birçok hayvanımız öldü. Burada bırakılan çöp uzun yıllar kaybolmadan doğada kalıyor. Gelecekteki çocuklarımızın güzelliğini karartmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.