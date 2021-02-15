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Çöp yığınının altında bulunan klasik otomobil müzayedede satılacak

İngiltere´nin Dorset bölgesinde, Charterhouse Müzayede Evi, bir garajdaki çöp yığının altında 1960 model MG MGA spor otomobil buldu. Aracın nisan ayındaki klasik otomobil müzayedesinde 8-12 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor

Çöp yığınının altında bulundu... Müzayedede satılacak - Haberler
DHA

İngiltere´nin Dorset bölgesinde 20 yıldır bir garajda tutulan 1960 model MG MGA spor otomobil, Charterhouse Müzayede Evi tarafından çöp yığının altında bulundu.

DHA'nın haberine göre ocak ayında tahta, plastik, kablolar ve genel evsel atık yığınlarının altından çıkarılan aracın müzayedede 8-12 bin sterlin (77- 116 bin TL) arasında bir fiyata satılmasının beklendiği belirtildi.

Müzayedenin 11 Nisan´da Sparkford kasabasındaki Haynes Uluslararası Motor Müzesi´nde yapılması planlandığı ifade edildi.

Müzayedeciler, otomobilin yanı sıra aracın geçmişini belgeleyen fotoğraflar da buldular.

Fotoğrafların, 1960 model aracın 80´lerde restorasyondan geçtiğini ancak kısa süre sonra garaja yerleştirildiğini gösterdiği ifade edildi.

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