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Çöp zannedip attılar, Efeler Belediyesi müzeye kazandırdı

Aydın’da çevre temizliği yapan Efeler Belediyesi’ne bağlı temizlik işleri personelinin dikkati sayesinde yaklaşık 3 asırlık toprak testi çöpe değil müzeye gitti. Tarihi değeri oldukça yüksek olan testi Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Belediye Başkanı Fatih Atay, dikkatinden dolayı temizlik işlerinde çalışan Kenan Şenses’i tebrik etti

Çöp zannedip attılar, Efeler Belediyesi müzeye kazandırdı
İHA

Aydın'da sabah saatlerinde şehrin temizliğini yapmak ve konteynırlardaki çöpleri temizlemek için mesaiye başlayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle’de çöp konteynırlarını boşalttığı sırada çöpe atılmış bir testi ile karşılaştı.

İHA'nın haberine göre toprak testinin sıradan bir testi olmadığını fark eden temizlik işleri çalışanı Kenan Şenses testiyi çöpten alarak ilgili birime götürerek incelenmesini istedi.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından makama davet edilen Arkeolog Arzu Cevizci ve Birgül Çamoğlu Günaydın tarafından yapılan incelemede testinin 19. yüzyıla ait olduğu tespit edildi.

Çift kuplu pişmiş toprak testi Efeler Belediyesi tarafından Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

Efeler Belediyesi olarak, hem çevreye hem de tarihe ve tabiata duyarlı kişilerle çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Fatih Atay, dikkati ve duyarlılığından dolayı temizlik işçisi Kenan Şenses’i tebrik etti.

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