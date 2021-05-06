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Çöplüğü ormana çevirdi! 11 yılda 10 bin ağaç dikti

Mardin’de bir zamanlar çöple dolu olan alanı temizleyip, 10 bin ağaç dikerek ormana çeviren Şehmus Erginoğlu, diktiği ağaçlara gözü gibi bakıyor. 72 yaşındaki emekli şoför Erginoğlu, kendisine ait olan şehir içi minibüsünü satarak elde ettiği parayı ağaçların bakımına harcıyor

Çöplüğü ormana çevirdi! 11 yılda 10 bin ağaç dikti
İHA

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli şoför Şehmus Erginoğlu, çöplük alanı ağaç dikerek ormana çevirmesiyle tanınıyor. 11 yılda 10 bin ağaç dikti. Hepsini gece gündüz ayırt etmeksizin gidip suluyor ve bakımlarını yapıyor. Çöplük alanı ormana çevirene kadar kendi cebinden 18 bin lira harcadı. Kendisine ait olan şehir içi minibüsünü satarak elde ettiği parayı ağaçların bakımına harcıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabında kendisine “Allah senden razı olsun” demişti.

11 senedir ağaç diktiğini söyleyen Şehmus Erginoğlu, "72 yaşındayım. Geceleyin saat 01.00-01.30'da geliyorum sulamaya. Buraya geldiğim zaman burası çöplüktü. Burada ilk olarak çöpü temizledim. Sonra ağaç dikmeye başladım. 10 bin tane ağaç diktim. Bu sene de 500 tane ağaç diktim. 10 bin 500 tane ağaç var burada. Şeyh Muhammed Zırrar bölgesinde de 3 bin tane ağaç var. Mardin girişindeki mezarlıkta da 500 tane var. Buradaki ağaçlardan 7 bin 500'ü tanesi çamdır. 3 bin tane de kayısı, ceviz, incir ve badem var. Çınar ağaçları da çok var” dedi.

'YARDIMA İHTİYACIM OLUYOR AMA YAPAMIYORLAR'

Yardıma ihtiyacı olduğunu ama iş için gelenlerinde çalışmadığını kaydeden Erginoğlu, "Ben Ankara’ya gittim. İnşallah Şeyh Muhammed Zırrar bölgesinde de ağaç dik dediler. Valiye de telefon açtılar orayı ağaçlandırmak için. Orman yapıyorlar ama hep hayvanlar içinde. Ben diktiğim ağaçlara bakıyorum. Bir tanesi bile kurumuyor. Bakımını yapıyorum. İnşallah kısmet olursa Kayacan Mahallesinin üst tarafında Şeyh Şa’ran da ağaç dikeceğiz kısmet olursa. Vallahi yardıma ihtiyacım oluyor ama yapamıyorlar. Bir sefer bana 10 tane işçi verdiler. Buraya geldiler ama çalışmadılar. Dedim gelin bana yardım edin. Bana diyorlar niye ağaç diktin. Ben ağaç dikmeseydim sizin ne işiniz olacaktı burada? Tabi dikeceğiz. Siz de yemek yiyeceksiniz bu ağaçlardan. İnşallah devam ediyorum. Bu kaynak suları çok açtım Mardin’de. En az 50 tane çeşme açtım” şeklinde konuştu.

'MİNİBÜSÜMÜ SATTIM, HEPSİNİ BUNLARA HARCADIM'

Kendisine ait olan şehir içi minibüsünü satıp parasını da bu alana harcadığını ifade eden Erginoğlu, “Savurkapı çeşmesini buraya getirdim. Ayriyeten belediyeden de 2 tane hat verdiler bana. Sulamayı kendim yapıyorum. Çapalamasını yapıp, ağaçlara ilaç atıyorum. Zeytin ağaçlarına ilaç atıyorum. Kayısı ağaçları nem tutuyorlar onlara da ilaç atıyorum. Kendi paramla alıyorum bunları. Benim şehir içi minibüsüm vardı, sattım. Parasının hepsini bunlara harcadım ve yapmaya devam edeceğim inşallah ölünceye kadar. Benim sıhhatim yerindedir. Rabb’ül Alemin bize güç sıhhat verdi ki tabi bizde bu sıhhati değerlendireceğiz inşallah” diye konuştu.

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