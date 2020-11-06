Çörek Otlu Kurabiye Malzemeler

100 gram margarin

Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı çörek otu

2,5 su bardağı un

Çörek Otlu Kurabiye Yapılışı

• Kurabiyemizi hazırlamak için derin bir kabın içerisine margarinimizi, yağımızı, yumurtamızın beyazını, şekerimizi, kabartma tozumuzu, tuzumuzu ve çörek otumuzu alıp, karıştırıyoruz.

• Son olarak unumuzu da ekliyoruz ve kurabiye hamurumuzu kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.

• Hamurumuzu tamamladıktan sonra, fındık kadar parçalar kopartıyoruz ve elimiz ile yuvarlayarak şekillendiriyoruz.

• Bütün kurabiyelerimizi şekillendirdikten sonra yağlı kâğıt serili tepsimize kurabiyelerimizi diziyoruz.

• Ayırdığımız yumurta sarımızı kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz.

• Fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp, ısınmasını bekliyoruz.

• Fırınımız ısınınca kurabiyelerimizi yerleştirip, kızarıncaya dek pişiriyoruz.

• Pişip, soğuduktan sonra çörek otlu kurabiye tarifimizi servise sunuyoruz. Afiyet olsun.