Çörek Otlu Kurabiye Malzemeler
100 gram margarin
Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı çörek otu
2,5 su bardağı un
Çörek Otlu Kurabiye Yapılışı
• Kurabiyemizi hazırlamak için derin bir kabın içerisine margarinimizi, yağımızı, yumurtamızın beyazını, şekerimizi, kabartma tozumuzu, tuzumuzu ve çörek otumuzu alıp, karıştırıyoruz.
• Son olarak unumuzu da ekliyoruz ve kurabiye hamurumuzu kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.
• Hamurumuzu tamamladıktan sonra, fındık kadar parçalar kopartıyoruz ve elimiz ile yuvarlayarak şekillendiriyoruz.
• Bütün kurabiyelerimizi şekillendirdikten sonra yağlı kâğıt serili tepsimize kurabiyelerimizi diziyoruz.
• Ayırdığımız yumurta sarımızı kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz.
• Fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp, ısınmasını bekliyoruz.
• Fırınımız ısınınca kurabiyelerimizi yerleştirip, kızarıncaya dek pişiriyoruz.
• Pişip, soğuduktan sonra çörek otlu kurabiye tarifimizi servise sunuyoruz. Afiyet olsun.
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