        Çörek otu yağı gerçekten mucize mi, pazarlama mı? İşte çörek otu yağı ile ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler

        Çörek otu yağı gerçekten mucize mi, pazarlama mı? İşte çörek otu yağı ile ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler

        Halk arasında çok yaygın bir inanış vardır. Çörek otu yağı her derde devadır derler. Hatta öyle ki bu durumu abartmak için "ölümden başka her şeye iyi gelir" diyenlerin sayısı da hiç az değildir. Peki, hemen hepimizin mutfağında bulunan çörek otunun yağı gerçekten bu kadar mucizevi bir etkiye sahip mi?

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:30
        Çörek otu yağı mucize mi, pazarlama mı?
        Poğaçaları börekleri renklendiriyor, mezelerin lezzetine lezzet katıyor... Hepimizin mutfağında bulunan çörek otu, çeşitli sağlık sorunlarına şifa olmasıyla bilinen başlıca bitkisel ürünlerden biri. Mide-bağırsak hastalığına iyi geldiğini söyleyen de var KOAH hastalarının akciğerlerine şifa olduğunu söyleyen de. Son zamanlarda en az çörek otu kadar popüler olan bir başka şey de çörek otu yağı.

        Çörek otu yağı, çörek otu tohumlarının soğuk sıkım yöntemiyle sıkılması sonucu elde ediliyor. İçeriğinde başta timokinon, omega-6 ve omega-9 olmak üzere pek şok yararlı bileşeni var. Aslında çörek otu yağının kullanımı yeni değil. Yüzlerce hatta binlerce yıl önce bile kullanılan, şifacılıkta sık başvurulan bir bitkisel ürün olan çörek otu yağının son zamanlarda adeta bir mucize ilaç gibi pazarlanması kafalarda "Gerçekten bu kadar faydalı mı?" sorusunun oluşmasına neden oluyor. İsterseniz çörek otu yağının faydalarına birlikte göz atalım.

        Bağışıklığı destekler

        Her derde deva olarak anılan çörek otu yağı antioksidanlar açısından oldukça zengin olan yapısı sayesinde özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde vücudun toparlanmasına yardımcı olarak kullanılabilir.

        Öksürük ve balgamı yatıştırır

        Astım hastalarına çörek otu yağı önerildiğini duymuşsunuzdur. Üst solunum yolu hastalıklarında boğaz ağrısını azaltmaya ve boğazı yumuşatıp balgamı rahatlatmaya yardımcı olabilir. Nefes darlığı ya da astım gibi hastalıklarda tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir ama asla ilaçların yerine geçmez.

        Mide ve sindirimi rahatlatır

        Mide ve bağırsakları oldukça zorlayan hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi şikâyetlerini hafifletebilir. Çörek otu yağı, özellikle ağır ve yağlı yemeklerden sonra yaşanacak gaz sancısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

        Kan şekerini dengelemeye destek olabilir

        Çörek otu yağının bir diğer etkisi de diyabet hastalığından şikayetçi olanlaradır. Özellikle açlık şekeri üzerinde etkili olduğu düşünülen çörek otu yağını kullanmak isteyen diyabet hastalarının ilaç kullanıyorlarsa doktorlarına danışmadan çörek otu yağına başvurmamaları gerekir.

        Yaraların iyileşmesini hızlandırır

        Çörek otu yağı, daha önce de bahsettiğimiz gibi içerisindeki yüksek timokinon seviyesi sayesinde vücutta doku oluşumuna yardım eder. Ciltte meydana gelen yaraların iyileşmesini hızlandırabilir.

        Akneye iyi gelir ve saç bakımında kullanılır

        Çörek otu yağı hem akneye eğilimli ciltlerde akne oluşumunun azalmasında ve kuru ciltte kuruluğa bağlı reaksiyonları yatıştırmada etki sağlayabilir. Cildinizin çörek otu yağına karşı duyarlı olup olmadığını önce küçük bir bölgede test edin. Önce küçük bir bölgede deneyip tahriş yapmadığını görmek iyi olur. Tıpkı ciltte olduğu gibi saç derisindeki kuruluk ve kepek şikâyetlerinde de çörek otu yağına başvurulabileceği söylenir.

        Alerji semptomlarını hafifletebilir

        Astım gibi hastalıklardave soğuk algınlığında olduğu gibi alerjiye bağlı burun akıntısı, tıkanıklık ve kaşıntıda da çörek otu yağının faydasından söz edilir. Çörek otu yağından mevsimsel alerjide de fayda görülebilir. Ancak tıpku astım durumunda olduğu gibi bu durumda da çörek otu yağı alerji ilaçlarının yerine geçmez.

        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıklıyor. Kurtulmuş, "Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz" dedi.

