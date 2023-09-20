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        Haberler Yaşam Çörek Otu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

        Çörek Otu yetiştiriciliği ve püf noktaları: Çörek Otu yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı?

        Çörek otu, hem tıbbi hem de mutfak uygulamaları için yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Bu bitki, özellikle baharat, yağ üretimi ve doğal ilaçlar için değerli tohumlar üretir. Peki çörek otu yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:10
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        Çörek Otu yetiştiriciliği ve püf noktaları
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        Çörek otu (Nigella sativa), baharat olarak kullanılan tohumları ve tıbbi amaçlarla değerlendirilen yağıyla bilinir. Oldukça dayanıklı bir bitki olan çörek otu, farklı toprak ve iklim şartlarına adapte olabilmektedir. Bu kapsamlı rehberde, çörek otu bitkisinin genel özelliklerinden yetiştiricilik koşullarına, ekonomik getirisinden devlet desteğine kadar her şeyi bulacaksınız.

        Çörek Otu Bitkisi Genel Özellikleri

        Çörek otu (Nigella sativa), özellikle Güneybatı Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin tohumları, tıbbi ve mutfak kullanımı için oldukça popülerdir. Çörek otu tohumları, yağlar, ekmekler ve salatalarda lezzet verici olarak kullanılır. Aynı zamanda, çörek otu yağı da cilt bakımı, saç bakımı ve bazı hastalıkların tedavisi için kullanılır. Çörek otu, yaklaşık 20-90 cm arasında yüksekliğe sahip, yıllık bir bitkidir. Tohumları siyah ve böbrek şeklindedir. Bitki, genellikle ilkbahar aylarında çiçek açar. İçerdiği "Thymoquinone" gibi etken maddeler sayesinde, sağlık sektöründe de kendine geniş bir yer bulur.

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        Çörek Otu Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

        Çörek otu yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli püf noktalar vardır. İşte çörek otu yetiştiriciliği püf noktaları hakkında temel bilgiler:

        Toprak Hazırlığı:

        • Çörek otu, farklı toprak tiplerine adapte olabilir, ancak en iyi verimi iyi drenajlı, kumlu-loam topraklarda verir. Toprak analizi yaparak, toprak tipi ve pH seviyesi belirlenmelidir.
        • Ekimden önce toprak yabani otlardan temizlenmeli, tırmık veya hafif bir çapa ile işlenmelidir.

        Ekim:

        • Tohumlar, yaklaşık 1-2 cm derinliğe ekilmelidir.
        • Bitkiler arası mesafe 20-30 cm, sıra arası mesafe ise yaklaşık 40 cm olmalıdır.
        • İdeal ekim zamanı, ilkbaharın başları veya sonbaharın sonlarıdır.

        Sulama ve Besleme:

        • Toprak yüzeyi kuruduğunda sulama yapılır. Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır, çünkü bu kök çürüklüğüne yol açabilir.
        • Çörek otu, fazla besin maddesi gerektirmez. Ancak, bitki büyüdükçe hafif bir azotlu gübre uygulanabilir.

        Bakım:

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        • Bitki büyüdükçe yabani otların elle veya hafif bir çapa ile temizlenmesi gerekmektedir.
        • Genellikle dayanıklı olan çörek otu, bazı zararlılara ve hastalıklara karşı duyarlı olabilir. Bu yüzden düzenli gözlem ve gerekirse ilaçlama yapılmalıdır.

        Hasat:

        • Bitki sapları sararıp kuruduğunda ve tohum kapsülleri olgunlaştığında hasat zamanı gelmiş demektir.
        • Olgunlaşan tohum kapsülleri elle veya makineyle toplanabilir. Tohumlar kapsüllerden ayrılarak, havadar bir yerde kurutulmalıdır.

        Çörek Otu Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

        Yatırım maliyeti düşük, bakımı kolay olan çörek otu yetiştiriciliği, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilir ve uygun pazarlama stratejileri ile oldukça karlı bir tarımsal faaliyet olarak karşımıza çıkar. Yağı kozmetik ve sağlık sektöründe, tohumları ise baharat olarak kullanılan çörek otu oldukça değerli bir bitkidir. Yetirmeyi düşünenler ise öncelikle pazarı ve pazar koşullarını araştırmalı üretimlerini bu sonuçlara göre yapmalıdır.

        Çörek Otu Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

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        Çörek otu yetiştiriciliği doğru bir planlama ile düşük maliyet ve yüksek ekonomik getirisi olan karlı bir kazanca dönüştürebilir. Öte yandan çörek otu yetiştiriciliği devlet desteği kapsamında yer almaktadır. Bu destekler ise;

        • Mazot ve gübre desteği
        • Organik ve iyi tarım uygulamaları desteği
        • Küçük aile işletmeleri ve ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) destekleri

        Çörek Otu Yetiştirme Koşulları Neler?

        Çörek otu yetiştiriciliği, özel bir dikkat ve uygun koşullar gerektirir. İşte çörek otu yetiştiriciliği için gerekli koşullar:

        • Çörek otu, ılıman iklim koşullarını tercih eder. Sıcaklık değeri genellikle 20-25°C arasında olmalıdır.
        • İyi drenajlı, hafif kumlu-loam veya kil-loam topraklar idealdir. Toprak pH'ı 6-7 arasında olmalıdır.
        • Alanın yabani otlardan arındırılmış olması gerekmektedir.
        • Ekimden 2-3 hafta önce toprak işlenmeli, gerektiğinde organik gübre ile zenginleştirilmelidir.
        • Yüksek verim ve kalite için sertifikalı tohumlar tercih edilmelidir.
        • Tohumlar, toprağın 1-2 cm derinliğine ekilmelidir. Bitkiler arası 20-30 cm, sıra arası ise 40-60 cm olmalıdır.
        • Yüzey toprağı kuruduğunda sulanmalıdır. Taşkın sulama, kök çürümesine yol açabilir.
        • Çörek otu fazla besin ihtiyacı duymaz. Ancak, bitki gelişim aşamasında az miktarda azotlu gübre kullanılabilir.
        • Ekim alanı düzenli olarak yabani otlardan temizlenmelidir.
        • Çörek otu oldukça dayanıklıdır fakat yine de zararlılar ve hastalıklar için gözlem yapılmalı, gerekirse müdahale edilmelidir.
        • Hasat zamanı bitki sapları kuruyup sarardığında gelmiş demektir.
        • Toplanan tohumlar, havadar ve gölge bir alanda kurutulmalıdır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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