Çorlu tren kazasında demiryolu bakım müdürü tutuklandı 0:00 / 0:00

DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanması süren 4 kişinin haricinde TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğünde görev yapan 9 kamu görevlisi hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davada hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılan TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, Çorlu'da tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava devam ederken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Başsavcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesimin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkinliği olduğunu değerlendirdi.

AVUKATI İLE BİRLİKTE TESLİM OLDU

Değerlendirmenin ardından başsavcılık kazada sorumlulukları bulunduğu anlaşılan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Davanın geçen Çarşamba günü görülen 11'inci duruşmasında mahkeme CDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi. Kararın ardından Karasu, bugün avukatı ile Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek teslim oldu. Karasu, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevin konuldu.