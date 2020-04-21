Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 90 bin 980'ne yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.140 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 21 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 674 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 123 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 703 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 647 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 123 hasta vefat etti, 1454 hasta ise iyileşti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 170 BİN 482'YE ULAŞTI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 170 bin 482´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556´ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 652 bin 479'a çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 852´ye yükselirken; vaka sayısı da 200 bin 210´a çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 21 NİSAN