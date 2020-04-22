Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. İzolasyonda ve tedbirlerde ısrarcı olunması vurgusu yaparken, ümitsiz olunmaması ve rehavete kapılınmaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca, dün akşam saatlerinde Twitter adresi üzerinden son tabloyu açıkladı. 22 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 22 NİSAN 2020

22 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 21 NİSAN

21 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." dedi.

2 BİN 259 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 95 BİN 591

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 39 bin 429 testten 4 bin 611'i pozitif çıktı, 119 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 95 bin 591 oldu. Toplamda 2 bin 259 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 865, entübe edilmiş hasta sayısı bin 6 oldu. 14 bin 918 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından, gece yarısı İçişleri Bakanlığı'nın il valiliklerine gönderdiği genelge ile belirlendi. İçişleri'nin gönderdiği genelge de sokağa çıkma yasağı ile ilgili kısıtlamalara "Ramazan ayı" ayarı verildiği görülüyor. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları belirtti genelgeyi 81 ilin valiliğine yolladı. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı süresince Ramazan ayının da başlayacak olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı paket servis yapacak lokantalara izin verecek. Marketler de yasağı ilk iki gününde yarım gün açık olacak. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz...

İNGİLTERE'DE POTANSİYEL KOVİD-19 AŞISI İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

Hancock, günlük basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Dünyada aralarında Türkiye'nin de olduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.