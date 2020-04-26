Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 110 bin 130'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.805 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 26 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu. Son 24 saatte 3 bin 558 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 29 bin 140 oldu." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI ARTIYOR

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a çıktı. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi. İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi. Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.