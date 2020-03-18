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Corona Virüsü SON DURUM! Fahrettin Koca'dan son rakamlar! 18 Mart Corona Virüs son dakika gelişmeleri

Türkiye'de Corona virüsü vakaları gün geçtikçe katlanarak artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü vaka sayılarına ve son gelişmeleri dün akşam basın toplantısı ile aktardı. Peki Corona Virüs'te son durum ne? İşte 18 Mart Corona Virüsü son dakika gelişmeleri...

18 Mart Corona Virüs son dakika gelişmeleri

Corona Virüs'te son dakika gelişmeleri neler? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'deki corona virüs sayısına dair son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklarken, virüsün Avrupa'daki etkisi giderek büyümeye devam ediyor. Son olarak İtalya ve İspanya ülke genelini karantinaya aldı. Corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 954'e, vaka sayısı ise 198 bin 152'ye yükseldi. İşte 18 Mart Corona Virüs son dakika gelişmeleri...

CORONA VİRÜS'TE SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre ilk defa bir yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşın virüsü, Çin'den gelen bir çalışanından aldığını bildiren Koca, Türkiye'de ilk defa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşın 89 yaşında bir erkek olduğu açıkladı. Bakan Koca, "Bugün bir hastamı kaybettim. Bu günler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, 1,5-2 ay direnelim" diye konuştu.

CORONA VİRÜS'TE DÜNYADAKİ SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve pandemi haline gelen koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Ülkeler alınan önlemlerini daha da sıkılaştırırken dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 954'e, vaka sayısı ise 198 bin 152'ye yükseldi.

İTALYA'DA 24 SAATTE 345 KİŞİ ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ölenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503’e yükseldiğini belirtti. Yetkili ülkedeki vaka sayısının ise 31 bin 506’ya çıktığını açıkladı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 148'E ÇIKTI

Fransa'da koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 7 bin 695'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 72'YE ULAŞTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1960'a yükselirken ölü sayısının ise 72 olduğu bildirildi. Başkent Londra'da salgına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşlar sokaklarda maske takmayı sürdürüyor.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 533'E ÇIKTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 12 bine yaklaştığı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 533'e yükseldiği bildirildi. Başbakan Sanchez, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınacak ekonomik ve sosyal paketler için 200 milyar avro kaynak aktarılacağını açıkladı.

İRAN'DA 988 KİŞİ CAN VERDİ

Koronavirüs salgınının ciddi sonuçlar doğurduğu İran'da ise hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 988'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğu bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

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