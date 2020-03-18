DHA

Kayseri'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar un, bakliyat ve bulgur almak için işletmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Melikgazi ilçesindeki bir un fabrikasına gelen vatandaşlar, istedikleri ürünleri alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Vatandaşlar daha sonra, fabrika içerisindeki satış noktasından un, bakliyat ve bulgur satın aldı.

"YETERİNCE ÜRÜN VAR, PANİĞE GEREK YOK"

DHA'da yer alan habere göre Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, "Fabrikamızda günlük 240 ton un üretiliyor. Bunun 220 tonu dışarıda sırada bekleyen vatandaşlarımız tarafından tüketiliyor. Ayrıca günlük 10 ton bakliyat, 5 ton da bulgur satışı yapıyoruz. Yeterince ürün var, paniğe gerek yok" dedi.