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        Çorum Belediyesi kentsel dönüşüm için rezerv konutlar inşa edecek

        Çorum Belediyesi'nce kentsel dönüşüm projelerine katılan vatandaşların geçici barınma problemini ortadan kaldırmak amacıyla rezerv konutlar inşa edileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.08.2025 - 16:26
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        Çorum Belediyesi rezerv konutlar inşa edecek
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        Çorum Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla, kentsel dönüşüm sürecine giren vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla rezerv konut projesi hayata geçirildi.

        Çorum Belediyesi iştiraki BELTAŞ A.Ş. bünyesinde kurulan özel birim aracılığıyla, belediye kontrolünde inşa edilecek konutlar, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların kullanımına sunulacak.

        Mülkiyeti belediyeye ait Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 30 dekarlık alanın 16 dekarında etaplar halinde rezerv konutlar inşa edilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, projenin uygulanması için şirketin sermaye artırımına gitmesi gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:

        "Projenin sürdürülebilirliği ve uygulama gücünün artırılması amacıyla, belediye iştirakine 317 milyon lira tutarında ayni sermaye desteği sağlanması için hazırlık yapıldı. Bu teklif, Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülecek. Sermaye artışıyla birlikte belediyenin rezerv konut üretiminde daha aktif ve güçlü bir rol üstlenmesi planlanıyor."

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