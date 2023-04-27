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Karadeniz’in orta bölümünün iç kesiminde yer alan Çorum geçmişten günümüze birçok uygarlığın izlerini taşımaktadır. Bölge Hititlerin başkenti Hattuşa’ya ev sahipliği yaptığı için şehirde gezerken birçok etnik ve kültürel değerle karşılaşacaksınız. Şehrin açık hava müzeleri kadar yapılan arkeolojik kazıların sergilendiği müzeleri de en çok ziyaret edilen yerlerindendir. Doğasıyla da hoşunuza gidecek Çorum’da doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz alanlar bulunmakta.

İşte Çorum’da Gezilecek Yerler:

Alacahöyük Müzesi

Çorum’daki günübirlik gezilecek yerlerden biri olan Alacahöyük Müzesi şehrin Alaca ilçesinde yer almaktadır. Hititlerin bir kolu olan Hatti uygarlığına ışık tutmuş olan bölgede Kalkolitik, Eski Tunç ve Frig dönemlerinden de izlere rastlamak mümkün. Açık hava müzesinde kral mezarları ve taş yapıların yanı sıra Osmanlı Dönemi’ne ait kültürel araç gereçlerde sergilenmekte.

Hattuşaş Antik Kenti

Alacahöyük’te yer alan ve UNECO Dünya Mirasları listesine adını yazdırmış bölge aynı zamanda Hititlerin başkenti olarak biliniyor. Hattuşaş yukarı ve aşağı şehir olarak iki bölümden oluşmakta. Sizi iki aslan heykelinin karşıladığı kapısından geçerek bölgenin günümüze uzanan tarihinde arkeolojik bir yolculuk yapabilirsiniz. Bölgede yer alan “Kral Sarayı” adındaki onarılan kale ve Yazılıkaya da ilginizi çekecektir.

İncesu Kanyonu

Çorum’un İncesu ilçesinde yer alan doğal tabiat alanı Çorum’da gezilecek yerler doğa için bire bir. Yaklaşık 13 km uzunluğundaki kanyon dik ve sarp kayalıklarının arasından akan nehir birçok su sporu için de uygundur. Uzun doğa gezinize bölgenin ormanlık alanlarından devam edebilir isterseniz de rafting gibi ekstrem sporlara elverişli bölge de yeni aktiviteler deneyebilirsiniz.

Çatak Tabiat Parkı

Baharın gelmesiyle Çorumluların ilk durak noktası olan Çatak Tabiat Parkı şehrin doğal güzelliklerinden biri. Çorum’un merkezinde yer alması sebebiyle hafta sonu kaçamaklarının da tercih edilen tabiat parkında karaçam ve sarıçamların arasında trekking yapabilirsiniz. Aynı zamanda bölgedeki birçok mesire alanında piknik yapabilirsiniz. Çorum’da ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olan parkta ailecek aktiviteler yapabilir isterseniz de bölgenin çok yakınında bulunan Alagöz Yaylasını ziyaret edebilirsiniz.

Çorum Müzesi

Kış aylarının vazgeçilmez aktivitesi olan müze gezinize Çorum Müzesi ile devam edebilirsiniz. Bu sebeple Çorum’da kışın gezilecek yerlerden olan müzeye Çorum’un Merkezinde olmasıyla da kolay ulaşım sağlanabiliyor. İlk çağ uygarlıklarının ana kentlerinden biri olan Çorum’un yapılan arkeolojik kazılardan kalıntılarının sergilendiği müze dört kattan oluşuyor. Arkeoloji ve Etnografya müzesi niteliğindeki yapının her katında balmumu heykellerle görselleştirilmiş kültürel simgeler, arkeolojik kalıtılar ve yazılı yapıtlar sergileniyor.

Çorum Kalesi

Yapım tarihi hakkındaki bilinmezliği koruyan kale iç ve dış yapısıyla Selçuklu mimarisini yansıtmakta. Çorum’da sevgiliyle gezilecek yerlerden biri olan kale içerisinde kırkı aşkın ev ve camisiyle küçük bir mahalleyi andırıyor. Şehrin tepede kalan ovasına kurulmuş bu kale kesme taşlardan oluşan kare bir plana sahip. Çorum’un merkezinde yer alan ve turistik olan yapısını Çorum’da gezilecek yerler rotanıza ekleyebilirsiniz.

Yazlıkaya Açık Hava Tapınağı

Boğazköy antik yerleşkesine birkaç km uzaklıkta olan tapınak Hitit tanrılarının kabartmalarıyla doludur. Hitit inanç sistemi hakkında da çok önemli bilgiler veren kalıntılar oda A ve oda B diye ayrılmıştır. Oda A’da 63 tanrı figürü rölyeflerle duvarda yerini alırken aynı zamanda tanrıların üstünlüklerine göre ilerleyen baştanrı sistemi de görülmektedir. Oda B ise doğadaki canlılarla bütünleştirilmiş tanrı figürlerine yer veriyor.

Muradi Rabi Ulu Camii

Cami-i Kebir, Alaeddin Camii gibi birçok ismi bulunan dini yapı Çorum’un merkezinde yer alan ve en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Özellikle Çorum’da yazın gezilecek yerler arıyorsanız uğrayabileceğiniz bu cami Mimar Sinan tarafından onarılması sebebiyle de ilgi çekiyor. Geniş bahçesi ve camiyi çevreleyen ağaçlarıyla şehrin önemli merkez noktalarından biri olarak görülmekte.

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