Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osmancık istikametinden Çorum'a seyir halinde olan Nihat Seven yönetimindeki otomobil, Gölünyazı mevkiine geldiğinde virajı alamayarak takla attı.

Kazada 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevkedildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Esnafevleri Camii İmamı olduğu ögrenilen araç sürücüsü Nihat Seven, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.