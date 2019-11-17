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Çorum'da korkunç kaza! TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

DHA

Çorum'da meydana gelen kazada, otomobil TIR'ın altına girdi. Korkunç kazada, otomobildeki 3 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı

korkunç kaza

Çorum'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum-Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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