Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
D.Ç. (37) idaresindeki otomobil ile S.A.Ç'nin (40) kullandığı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Çomar Barajı yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.Ç. (11), I.Ç. (12), Ö.Ş. (50) ve N.Ç. (6) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Fotoğraf: AA