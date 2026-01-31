Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 01:39 Güncelleme: 31.01.2026 - 01:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        D.Ç. (37) idaresindeki otomobil ile S.A.Ç'nin (40) kullandığı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Çomar Barajı yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.Ç. (11), I.Ç. (12), Ö.Ş. (50) ve N.Ç. (6) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!

        İstanbul Eyüpsultan'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, polisin adım adım ilerleyen çalışmasıyla kan donduran bir cinayete dönüştü. 93 yaşındaki Fatma Demircan'ın, madde bağımlısı torunu Volkan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cesedi ise hâlâ bulunamadı. Habertürk muhabiri ...
        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık