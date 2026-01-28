Çorum'da trafik kazası: 8 yaralı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Çorum'da Eyüp Y. idaresindeki otomobil ile Orhan C’nin kullandığı otomobil, Çorum-İskilip karayolu Deller köyü yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. AA'nın haberine göre; kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elif Eda Y. (10), Osman Y. (62), Gamze C. (15), Elanur C. (17), Seyit Ç. (37) ve Dilek C. (38) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.