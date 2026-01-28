Habertürk
        Çorum'da trafik kazası: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Çorum'da trafik kazası: 8 yaralı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 01:29 Güncelleme: 28.01.2026 - 01:29
        Çorum'da trafik kazası: 8 yaralı
        Çorum'da Eyüp Y. idaresindeki otomobil ile Orhan C’nin kullandığı otomobil, Çorum-İskilip karayolu Deller köyü yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. AA'nın haberine göre; kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elif Eda Y. (10), Osman Y. (62), Gamze C. (15), Elanur C. (17), Seyit Ç. (37) ve Dilek C. (38) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu!

        İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı. İki zanlının parçalanmış cesedi valize koyup taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da...
