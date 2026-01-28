Çorum'da trafik kazası: 8 yaralı

İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu!

İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı. İki zanlının parçalanmış cesedi valize koyup taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da... Daha Fazla Göster İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı. İki zanlının parçalanmış cesedi valize koyup taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Soruşturmada 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Vahşeti itiraf eden katil zanlısının ifadesinde, "Sevgilimdi tartıştık, önce bıçaklayarak öldürdüm sonra da parçalara ayırıp çöpe attık" dediği öğrenildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi.. Daha Az Göster