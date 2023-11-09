Çorum'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Çorum'da hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Ayhan D. (83) idaresindeki hafif ticari araç, Şevket A. (53) yönetimindeki otomobil ve Satılmış Ç'nin (28) kullandığı otomobil Çorum-İskilip karayolu Belediye Halk Et Kombinesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Ayhan D. ve Satılmış Ç. ile araçlardaki Satı D. (82) ve Olcay Ç. (32) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Satı D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kapanan Çorum-İskilip karayolu araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.