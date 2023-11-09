Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

        Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

        Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 03:15 Güncelleme: 09.11.2023 - 03:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Ayhan D. (83) idaresindeki hafif ticari araç, Şevket A. (53) yönetimindeki otomobil ve Satılmış Ç'nin (28) kullandığı otomobil Çorum-İskilip karayolu Belediye Halk Et Kombinesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Ayhan D. ve Satılmış Ç. ile araçlardaki Satı D. (82) ve Olcay Ç. (32) yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Satı D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kapanan Çorum-İskilip karayolu araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #çorum
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor