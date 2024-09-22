Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Mesut Can Tunalı ve Furkan Gedik'in golleriyle kazanan Kocaelispor, puanını 12'ye yükseltti. Çorum FK ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78'de Mesut Can Tunalı ve 90. dakikada Furkan Gedik attı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 12'ye yükseltirken, Çorum FK ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Çorum FK, Adanaspor'a konuk olacak.