Çorum FK: 1 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. 87. dakikada Mame Thiam'ın penaltıdan attığı golle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Çorum FK, puanını 41'e yükseltti. Keçiörengücü ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Mame Thiam kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligde oynadığı son üç maçı kazanan Çorum FK, puanını 41'e çıkardı. Başkent ekibi ise 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Van Spor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.