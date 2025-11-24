Habertürk
        Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu dönemi! - Futbol Haberleri

        Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu dönemi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı.

        Giriş: 24.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:08
        Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu dönemi!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

        Eroğlu için, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu'nun da katılımıyla yarın saat 14.30'da Çorum Şehir Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

        Eroğlu, en son Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

        Arca Çorum FK'de Bandırmaspor yenilgisinin ardından bugün teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar ayrılmıştı.

