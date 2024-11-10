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        80 metrelik kule vinçte saygı duruşu

        ÇORUM'da, Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde yerden 80 metre yüksekte çalışan kule vinç operatörü Mustafa Ağır (50), saatler 09.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:05
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        80 metrelik kule vinçte saygı duruşu
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        ÇORUM'da, Atatürk'ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde yerden 80 metre yüksekte çalışan kule vinç operatörü Mustafa Ağır (50), saatler 09.05’i gösterdiğinde işini bırakıp saygı duruşunda bulundu.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde Çorum'da anma programı düzenlendi. Kent protokolünün Atatürk Anıtı önünde düzenlediği anma etkinliğinin yanı sıra saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler, kentin birçok noktasından duyuldu.

        Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında görev yapan kule vinç operatör Mustafa Ağır, 80 metre yükseklikte çalıştığı sırada, siren seslerini duyunca işi bırakıp kabinden çıkarak, saygı duruşuna geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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