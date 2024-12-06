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        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu

        ÇORUM'da Ferdi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:05
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        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu
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        ÇORUM'da Ferdi Y. (22), alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu Ayhan Doğan'ı (57) bıçaklayarak öldürüp, 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, polise teslim oldu.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Ferdi Y., alacak meselesinden husumetli olduğu nakliyecilik yapan Ayhan Doğan'ın iş yerine geldi. Taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ferdi Y., Ayhan Doğan'ı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay yerinden uzaklaşan Ferdi Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Eskice köyünde olduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi. Köye giden polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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