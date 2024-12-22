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        Çorum FK - MKE Ankaragücü: 1-1

        STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Barış Çiçeksoyu Arif DilmenÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Kadir Seven (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 21:59 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:00
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        Çorum FK - MKE Ankaragücü: 1-1
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Barış Çiçeksoyu Arif Dilmen

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Toure, Kadir Seven (Dk. 74 Mehmet Tayfun Dingil), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 64 Suat Kaya), Atakan Akkaynak, Tunahan Ergül (Dk.86 Atakan Cangöz), Eren Karadağ (Dk. 87 Amar Catic), Verheydt (Dk.64 Kasongo)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Coelho (Dk. 87 Astanakulov), Hayrullah Bilazer, Yusuf Emre Gültekin, Cephas, Osman Çelik (Dk. 76 Mesut Emre Kesik), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Saponara), Varga (Dk. 62 Dadaşov), Bajic (Dk. 46 Dorin Rotariu)

        GOLLER: Dk.51 Kadir Seven (Çorum FK), Dk. 89 Rotariu (MKE Ankaragücü)

        KIRMIZI KART: Dk.39 Yusuf Emre Gültekin (MKE Ankaragücü)

        SARI KARTLAR: Geraldo, Thomas Jacco Verheydt, Tunahan Ergül, Kadir Seven, Eren Karadağ (Çorum FK), Coelho, Hayrullah Bilazer, (MKE Ankaragücü)

        1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

        39’uncu dakikada Atakan Akkaynak, Yusuf Emre Gültekin’e yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

        51’inci dakikada kafa topuna yükselen Kadir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        89'ncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dorin Rotariu’nun vuruşunda top ağalara gitti: 1-1.

        Maçta başka gol olmayınca her iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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