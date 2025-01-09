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        Çorum FK – Konyaspor: 0 – 1

        STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Mehmet Ali Vardar ÇORUM FK: Hüseyin Akınay, Mustafa Emre Yalçınkaya, Loick Landre (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:00
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        Çorum FK – Konyaspor: 0 – 1
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Mehmet Ali Vardar

        ÇORUM FK: Hüseyin Akınay, Mustafa Emre Yalçınkaya, Loick Landre (Dk.46 Kadir Seven), Taha İbrahim Rençber, Erkan Kaş, Tunahan Ergül (Dk. 59 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Atakan Cangöz), Amar Catic (Dk. 69 Geraldo), Ozan Sol (Dk. 81 Kerem Kalafat), Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 46 Thomas Verheydt)

        KONYASPOR: Deniz Ertaş, Nikola Boranijasevic, Adem Eren Kabak (Dk. 87 Jevtovic), Adil Demirbağ, Yasir Subaşı, Melih İbrahimoğlu (Dk. 86 Oğulcan Ülgün), Emmanuel Boateng, Ufuk Akyol (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Tunahan Taşçı (Dk. 79 Pedrinho), Melih Bostan (Dk. 68 Kramer), Hamidou Keyta (Dk. 68 Prip)

        GOLLER: Dk. 85 Kramer (Konyaspor)

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti.

        6’ncı dakikada Konyaspor’da ceza sahası dışı sağ çaprazdan topu kontrol eden Tunahan’ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

        14’üncü dakikada ceza sahası çaprazda topla buluşan Melih İbrahimoğlu’nun yerden sert şutunda kaleci Hüseyin topu kornere çıkarttı.

        25’inci dakikada Konyaspor’da Yasir Subaşı’nın ceza sahası içinde yerden yaptığı ortada topla buluşan Ufuk Akyol’un şutunda top yan ağlarda kaldı.

        28’inci dakikada Çorum FK’da savunma arkasına atılan topla buluşan Hasan Ege, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hasan Ege’nin kaleye çektiği şutu kaleci Deniz kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

        61’inci dakikada Konyaspor’da ceza yayı önünde topu kontrol eden Ufuk Akyol’un yerden sert şutunu kaleci Hüseyin son anda kurtardı.

        72’nci dakikada ani gelişen Çorum FK atağında ceza sahası çaprazında topla buluşan Ozan Sol’un şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

        85’inci dakikada ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan’ın kale önüne çıkarttığı topla buluşan Kramer’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0 – 1

        Karşılaşma 0 – 1 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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