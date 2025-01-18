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        Çorum FK - Ümraniyespor: 3 - 1

        STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat GüzÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:37 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:40
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        Çorum FK - Ümraniyespor: 3 - 1
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        STAT: Çorum Şehir

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 68 Atakan Cangöz), Thomas Verheydt, Suat Kaya (Dk. 69 Eren Karadağ), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 85 Burak Süleyman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 63 Amar Catic), Erkan Kaş

        ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Engjell Hoti (Dk. 71 Andrej Dokanovic), Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Dk. 71 Batuhan Çelik), Furkan Apaydın (Dk. 53 Ali Turab Bülbül), Cebio Soukou, Tomislav Glumac, (Dk. 90+2 Atalay Babacak), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 71 Barış Ekincier), Benny, Dimitri Cavare

        GOLLER: Dk. 10 Tunahan Ergül, Dk. 47 Geraldo ve Dk. 82 Verheydt (Çorum FK) – Dk. 70 Burak Öksüz (Ümraniyespor)

        SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Çorum FK) – Engjell Hoti, Dimitri Cavare, Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor)

        1’İNCİ Lig’in 20’nci haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3 - 1 yendi.

        10’uncu dakikada Soldan Erkan'ın ortasına iyi yükselen Geraldo topa kafayı vurdu, kaleciden dönen topa Tunahan sert vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

        47’nci dakikada Kerem Kalafat’ın ortasında topla buluşan Geraldo'nun röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

        70’inci dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağında ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Glumac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

        82’nci dakikada Catic’in ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Verheydt’in şutunda defansa çarpan top ağlarla buluştu. 3-1

        Karşılaşma 3 - 1 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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