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        Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

        ÇORUM'da polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:04
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        Çorum'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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        ÇORUM’da polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu dün bir apartman dairesinde ikamet eden, DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda elde edilen birçok dijital materyal ve dokümanlara da el konuldu. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrolle, yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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