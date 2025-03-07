Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaca İlçesi Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Fuat Tekel yönetimindeki 55 ARD 216 plakalı hafif ticari araç ile Bayram Atalay yönetimindeki 19 LD 955 plakalı hafif araç, çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Muhammet Sarı yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.