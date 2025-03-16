Çorum FK - Ankara Keçiörengücü: 3 - 2
STAT: Çorum ŞehirHAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı YıldırımÇORUM FK: Hasan Akinay, Erkan Kaş (Dk.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı Yıldırım
ÇORUM FK: Hasan Akinay, Erkan Kaş (Dk. 84 Kerem Kalafat), Atila Turan, Kadir Seven, Toure, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Dk. 61 Avounou), Eren Karadağ (Dk. 61 Burak Süleyman), Ferhat Yazgan, Diniyev (Dk. 46 Atakan Cangöz), Ali Akman (Dk. 80 Landre)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Ali Dere, Arda Şengül, Eduard Rroca, Camara (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Aliou Treore, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 71 Marcos Silva) , Ezeh, Dembele
GOLLER: Dk. 6 Atakan Akkaynak, Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 90+6 Burak Süleyman (Çorum FK) – Dk. 4 ve Dk. 20 Dembele (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Arda Şengül, Eduard Rroca, Caulker (Ankara Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 75 Kadir Seven (Çorum FK)
1’inci Lig’in 30’uncu haftasında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 3 - 2 mağlup etti.
4’üncü dakikada Ezeh ile verkaç yapan Dembele’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 0 – 1
6’ncı dakikada Erkan’ın ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerine hareketlenen Atakan’ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1 – 1
8’inci dakikada Çorum FK savunmasının kaptırdığı topla buluşan Ezeh, kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Ezeh’in vuruşunda kaleci Hüseyin topu son anda kurtardı.
20'nci dakikada Uğur Kaan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Dembele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1 – 2
Karşılaşmanın ilk yarısı 1 – 2 sonuçlandı.
62’nci dakikada Atakan Cangöz’ün ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ferhat Yazgan’ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara buluştu. 2 – 2
86’ncı dakikada Çorum FK atağında sağ kanatta topla buluşan Toure’nin ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Burak’ın şutunu kaleci Metin kurtardı.
90+6’ncı dakikada savunmadan dönen topu kapan Burak Süleyman'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 3 – 2
Karşılaşma 3 – 2 sonuçlandı.
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