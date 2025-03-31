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        Pideci dükkanında sopalı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

        ÇORUM'dapideci dükkanında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada Nurettin Biçer (33) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:30
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        Pideci dükkanında sopalı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 3 yaralı
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        ÇORUM'dapideci dükkanında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada Nurettin Biçer (33) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, 00.30 sıralarında Karakeçili Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa D. (33), arkadaşı Nurettin Biçer ile birlikte eski çalıştığı pideci dükkanına gitti. Burada Mustafa D. ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ve oğlu İlhami T. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Mustafa D. ve Nurettin Biçer bıçakla, bu sırada iş yerinde olan Abdulsamet T. (27) ile babası Hüsamettin T. (55) darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Biçer, burada kurtarılamadı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Diğer yandan Hüsnü Rıza T., İlhami T. ile tedavileri tamamlanan Abdulsamet T. ile babası Hüsamettin T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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