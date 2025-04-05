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        Çorum FK - Esenler Erokspor: 3-3

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Dura, Ethem PotukÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan, Toure, Landre (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:30
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        Çorum FK - Esenler Erokspor: 3-3
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Dura, Ethem Potuk

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan, Toure, Landre (Dk. 46 Kadir Seven), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Dk. 81 Kerem Kalafat), Atakan Akkaynak (Dk. 70 Avounou), Burak Süleyman(Dk. 81 Ozan Sol), Verheydt (Dk. 46 Ali Akman)

        ESENLER EROKSPOR: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak (Dk. 59 Eşref Korkmazoğlu), Ryan Jack (Dk. 59 Laine), Tugay Kacar (Dk. 73 Ufuk Akyol), Alper Karaman, Fernandes (Dk. 65 Hamza Catakovic), Kayode (Dk. 65 Faye)

        GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 88 Ferhat Yazgan, Dk. 47 Atakan Akkaynak (Çorum FK) - Dk. 7 ve Dk. 32 (Pen) Fernandes, Dk. 13 Kayode (Esenler Erokspor)

        SARI KARTLAR: Verheydt, Atila Turan, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Eren Karadağ (Çorum FK), Kayode, Nzaba, Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor)

        1'İNCİ Lig'in 32'nci haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor ile 3 - 3 berabere kaldı.

        7'nci dakikada ani gelişen Esenler Erokspor atağında Fernandes penaltı noktasının gerisinden yerden sert vurdu. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

        13'üncü dakikada Çorum FK savunmasının hatası sonrası topu kapan Kayode, sağ çaprazdan kaleye yaklaşarak ceza sahasının önünden sert vurdu. Top kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 2-0

        23'üncü dakikada Çorum FK atağında Ferhat'ın orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1

        32'nci dakikada Esenler Erokspor'un kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sonuçlandı.

        47'nci dakikada Çorum FK atağında Burak'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Ekrem topu sektirdi. Seken topu Atakan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

        63'üncü dakikada Çorum FK'da Atakan Akkaynak ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

        88'inci dakikada Kerem'in ceza sahasına yaptığı ortada, kaleci Ekrem'in elinden kaçırdığı topu Ferhat boş kaleye gönderdi. 3-3

        Karşılaşma 3-3 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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