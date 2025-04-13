Çorum FK- Manisa FK: 3-2
STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Ferhat Çalar, Rıdvan ÇevikÇORUM FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk.
STAT:Çorum Şehir
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik
ÇORUM FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 73 Loick Landre), Zargo Toure, Kadir Seven (Dk. 82 Eren Tunalı), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Coşgun Diniyev, Burak Süleyman, Ali Akman (Dk. 82 Ozan Sol), Eren Karadağ (Dk. 73 Geraldo), Thomas Verheydt (Dk. 61 Tunahan Ergül)
MANİSA FK: Alperen Uysal, Moryke Fofana, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Daniel Ramirez Fernandez), Bede Osuji, Dino Hugo Arslanagic, Umut Erdem (Dk. 81 Kaan Kanak) Demba Diallo (Dk. 46 Minchev), Mamadou Cissokho (Dk. 46 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün (Dk. 46 Muhammed Enes Kiprit), Birama Toure
GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 71 Eren Karadağ, Dk. 21 Ali Akman (Çorum FK), DK. 9 (P) Oğuz Gürbulak, Dk. 85 Minchev (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Kerem Kalafat (Çorum FK), Bede Osuji (Manisa FK)
1'inci Lig’in 34'üncü haftasında Çorum FK, sahasında ağırladığı Manisa FK’yı 3 - 2 mağlup etti.
9’uncu dakikada Manisa FK'dan kaptan Oğuz’un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
15'inci dakikada ani gelişen Çorum FK atağında Eren Karadağ'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1
21'inci dakikada Çorum FK atağında Ali Akman'ın ceza sahasının sağ tarafından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sonuçlandı.
71'inci dakikada ceza sahasının dışından harika bir gol atan Eren Karadağ skoru 3-1’e getirdi.
85’inci dakikada Minchev'in altı pas üzerinden kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2
Karşılaşma 3 - 2 sona erdi.
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