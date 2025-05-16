Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yangın; 2 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

        ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:47 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yangın; 2 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 1 ev ve 2 samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 20.30 sıralarında İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle yangın, yanındaki bir başka eve ve 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        2 ev ve 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çorum'da çalıntı araçla drift atarken yakalanan 4 kişi tutukla...
        GÜNCELLEME - Çorum'da çalıntı araçla drift atarken yakalanan 4 kişi tutukla...
        İskilip'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
        İskilip'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
        Çorum'da "Sevgi Dolu Fırça İzleri" Resim Sergisi düzenlendi
        Çorum'da "Sevgi Dolu Fırça İzleri" Resim Sergisi düzenlendi
        Kargı Kaymakamlığı'nın düzenlediği geleneksel voleybol turnuvası sona erdi
        Kargı Kaymakamlığı'nın düzenlediği geleneksel voleybol turnuvası sona erdi
        Bayat'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Bayat'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Çorum'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Çorum'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı