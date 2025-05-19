Vali Çalgan, kutlamaları 90 yaşındaki Satı Bocuk ile birlikte izledi

ÇORUM Valisi Ali Çalgan, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını elinde Türk bayrağıyla dikkat çeken Satı Bocuk (90) ile birlikte izledi. Tören sonrası Bocuk, Vali Çalgan’ın talimatıyla, Togg ile evine götürüldü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenler, Kadeş Barış Meydanı’nda devam etti. Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri, alandaki vatandaşların bayramını kutladı. Töreni izlemeye gelenler arasında olan Satı Bocuk adlı kadın, elindeki Türk bayrağıyla dikkat çekti. Bocuk'u fark eden Vali Çalgan, korumalarına talimat verip, protokol bölümüne alınmasını istedi. Töreni Vali Çalgan, Başkan Aşgın ve protokol üyelerinin yanından izleyen Satı Bocuk, duygusal anlar yaşadığını söyledi. Törenin ardından Vali Çalgan’ın talimatıyla Satı Bocuk, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile evine götürüldü. İlk kez Togg’a binen Bocuk, protokol üyelerine el sallayarak alandan ayrıldı.