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Çorum'da uyuşturucu satan 11 kişi tutuklandı

AA

Çorum'da uyuşturucu satan 11 kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Bu yılın ilk 15 gününde yapılan operasyonlarda ev ve iş yeri ile araçlarda yapılan aramalarda 1523 sentetik ecza, 29,39 gram esrar maddesi, 5,83 gram skunk maddesi, 139,20 gram metamfetamin maddesi, 143 ekstazi hap, suç geliri olduğu değerlendirilen 1690 lira ve 31 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

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