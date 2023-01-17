Çorum'da Boğazkale Kaymakamı Yücel, çiftçilere "su tasarrufu" çağrısı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da Boğazkale Kaymakamı Yücel, çiftçilere "su tasarrufu" çağrısı yaptı

AA

Çorum'da Boğazkale Kaymakamı Yücel, çiftçilere "su tasarrufu" çağrısı yaptı

ÇORUM (AA) - Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititler'in kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde, çiftçilere kuraklığa karşı "su tasarrufu" çağrısı yapıldı.

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede tarım arazilerinin büyük bölümünün 7 milyon metreküp su saklama kapasitesine sahip Evci Göleti'nden sulandığını bildirdi.

Kış mevsiminin kurak geçtiğini belirten Yücel, "Çiftçilerimizden gelen bilgiler ve meteorolojik veriler, son yılların en kurak ve yağışsız kış mevsimini yaşadığımızı gösteriyor. Kuraklık ise tarım ve hayvancılık sektörü için en önemli risk faktörlerinin başında geliyor. Çiftçilerimizin kuraklık tehlikesinden en az şekilde etkilenmesi için elimizden gelen tüm önlemleri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede kuraklıkla mücadele kapsamında salma sulama yöntemini yasaklayıp, damlama ve yağmurlama sulama yöntemleri ile su sayacı kullanımını zorunlu hale getirdiklerini bildiren Yücel, şöyle devam etti:

"Evci Göleti'nden 2022'de 2 milyon metreküp sulama amaçlı su kullanıldı. Buharlaşma ve kayıp kaçakları da hesaba kattığımızda göletteki doluluk oranı şu anda yaklaşık yüzde 50 civarında. Bu doluluk oranıyla önümüzdeki tarım sezonunda da sorun yaşamayacağız. Ancak kuraklık bu şekilde devam eder ve su tasarrufunu elden bırakırsak önemli bir risk ile karşıya kalabiliriz."

Yücel, çiftçilere su tasarrufu çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Kurak geçen kış mevsimi bize su tasarrufunun önemini bir kez daha göstermiş oldu. Mevcut su kaynaklarımızın korunması ve en verimli şekilde kullanılması için çiftçilerimizin de bu kurallara uyması hayati önem arz etmektedir. Bu vesile ile tüm çiftçilerimize çağrı yaparak, bir damla suyumuzun bile geleceğimiz için önemini hatırlatıyor ve sularımızı en verimli ve tasarruflu kullanmak için azami dikkatin gösterilmesini gerektiğini hatırlatıyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Genç, emekli oldu
YEREL HABERLER Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Genç, emekli oldu
(Görüntülü) ÇORUM&#039;DA ÖZEL BİREYLERE KURS
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇORUM'DA ÖZEL BİREYLERE KURS
Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle 50 santimetrelik çukur oluştu
YEREL HABERLER Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan ...
Çorum'da uyuşturucu satan 11 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çorum'da uyuşturucu satan 11 kişi tutuklandı
Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Alaca Belediyesinden 14 milyon liralık GES yatırımı
YEREL HABERLER Alaca Belediyesinden 14 milyon liralık GES yatırımı
AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "hızlı tren" açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "hızlı tren" ...
Çorum’da sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çorum’da sopayla darbedilen kişi ağır yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.