Vefa Projesi kapsamında Ortaköy'de her ay 40 kişiye ulaşılıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Ortaköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) Vefa Projesi kapsamında oluşturulan ekip, ihtiyaç sahibi 40 kişinin ayda iki kez evini temizliyor.
Yaşlı, engelli, hasta ve bakacak kimsesi bulunmayanların sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için proje kapsamında evlerde belirli periyotlarla temizlik yapılıyor.
Bu kapsamda talep üzerine belirlenen adreslere giden ekipler, temizliğini yaptığı evlerin eksiklerini de gideriyor.
Proje kapsamında Ortaköy'de 40 kişiye ayda iki kez temizlik ve kişisel bakım hizmeti ulaştırılıyor.