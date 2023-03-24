İskilip'te keşkek fırınları denetlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde özellikle ramazan ayında keşkek yapan fırınlar, belediye zabıta ekiplerince denetlendi.

Sabah namazı vakti fırına verilen ve 12 saat pişme süresi olan İskilip ramazan keşkeği, İskilip Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucunda TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillenmişti.



İskilip'in geleneksel lezzeti olan keşkek, ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 18 fırında pişiriliyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ramazan ayının başlamasıyla yüzyıllardır yaşatılan, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alan geleneksel kültürlerinin en önemli lezzetlerinden keşkeğin pişirilmesine başlandığını belirterek, "Keşkek fırınlarının tescil belgesinde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi yapıldı. Zabıta müdürlüğümüz tarafından ramazan ayı boyunca denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir." dedi.

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