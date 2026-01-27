Çorum'da oluşan sis dron ile görüntülendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sis etkili oldu. İlçe merkezinin üzerinin sis tabakasıyla kaplandığı görüntü, dronla kaydedildi. İki gündür sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sis, güzel görüntü oluşturdu.

