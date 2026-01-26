Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçını 15 yaş altı çocuklar ve aileleri ücretsiz izleyecek

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maçı, 15 yaşına kadar çocuklar ile anne ve babalarının ücretsiz izleyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 26.01.2026 - 21:26
        Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçını 15 yaş altı çocuklar ve aileleri ücretsiz izleyecek
        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maçı, 15 yaşına kadar çocuklar ile anne ve babalarının ücretsiz izleyeceği bildirildi.

        Çorum FK'den yapılan yazılı açıklamada, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta, yarı yıl tatilinde olan çocuklara hediye olarak 15 yaş ve altı çocuklar için ücretsiz bilet tahsis edildiği belirtildi.

        Ücretsiz biletlerin yalnızca stadyum gişelerinden temin edilebileceği aktarılan açıklamada, ücretsiz bilet için kontenjan belirlendiği ve PassoLig Kartı'nın zorunlu olduğu vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

