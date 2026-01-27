Çorum Gümrük Müdürü Süzer, Vali Çalgan'ı ziyaret etti
Çorum Gümrük Müdürü Abdullah Süzer, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Süzer, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette Vali Çalgan'a gümrük hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, gümrük teşkilatının ülkenin ekonomik gelişimi ve ticaret güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini bildirdi.
Çalgan, "Tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü’nü kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
