        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum Gümrük Müdürü Süzer, Vali Çalgan'ı ziyaret etti

        Çorum Gümrük Müdürü Abdullah Süzer, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:31
        Çorum Gümrük Müdürü Süzer, Vali Çalgan'ı ziyaret etti
        Çorum Gümrük Müdürü Abdullah Süzer, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Süzer, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette Vali Çalgan'a gümrük hizmetleri hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, gümrük teşkilatının ülkenin ekonomik gelişimi ve ticaret güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini bildirdi.

        Çalgan, "Tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü’nü kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

