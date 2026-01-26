Çorum'da aç kalan tilki kent merkezine indi

Çorum'da aç kalan bir tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi. Dodurga ilçesinde kırsal bölgede yiyecek bulamayan tilki, Esentepe Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi çevresinde görüldü. Yiyecek aradığı değerlendirilen tilki, bir müddet sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

